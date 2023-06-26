Алькарас сместил Джоковича и вновь стал первой ракеткой мира

20-летний испанец выиграл турнир в Лондоне и завоевал пятый титул в сезоне. Теннисист сравнялся с лидером по этому показателю россиянином Даниилом Медведевым. В рейтинге он опередил серба Новака Джоковича и вновь стал первой ракеткой мира.