Алькарас сместил Джоковича и вновь стал первой ракеткой мира
Испанский теннисист Карлос Алькарас вернулся на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Обновленную версию опубликовали на сайте организации.
Испанский теннисист Карлос Алькарас вернулся на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Обновленную версию опубликовали на сайте организации.
20-летний испанец выиграл турнир в Лондоне и завоевал пятый титул в сезоне. Теннисист сравнялся с лидером по этому показателю россиянином Даниилом Медведевым. В рейтинге он опередил серба Новака Джоковича и вновь стал первой ракеткой мира.
Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в немецком Галле и остался на третьей строчке рейтинга. Финалист турнира россиянин Андрей Рублев продолжает занимать седьмую строчку, а Карен Хачанов — 11-ю.