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09:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Алькарас сместил Джоковича и вновь стал первой ракеткой мира

Испанский теннисист Карлос Алькарас вернулся на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Обновленную версию опубликовали на сайте организации.

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Источник: Reuters

20-летний испанец выиграл турнир в Лондоне и завоевал пятый титул в сезоне. Теннисист сравнялся с лидером по этому показателю россиянином Даниилом Медведевым. В рейтинге он опередил серба Новака Джоковича и вновь стал первой ракеткой мира.

Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в немецком Галле и остался на третьей строчке рейтинга. Финалист турнира россиянин Андрей Рублев продолжает занимать седьмую строчку, а Карен Хачанов — 11-ю.

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