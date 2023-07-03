Прошлогодний финалист Уимблдона снялся с турнира

«С грустью сообщаю, что в этом году вынужден сняться с Уимблдона. Я всеми силами старался подготовиться после операции и снова выйти на уимблдонские корты. На Мальорке у меня заболело запястье. На всякий случай я сделал рентген, он показал разрыв связок запястья. Я сделал все возможное, чтобы сыграть. Мне тяжело говорить, что у меня просто не было достаточно времени, чтобы справиться с этим до Уимблдона», — написал Кирьос.