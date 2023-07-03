Прошлогодний финалист Уимблдона снялся с турнира
Австралийский теннисист Ник Кирьос объявил в соцсетях о своем решении сняться с Уимблдонского турнира в этом году.
Австралийский теннисист Ник Кирьос объявил в соцсетях о своем решении сняться с Уимблдонского турнира в этом году.
«С грустью сообщаю, что в этом году вынужден сняться с Уимблдона. Я всеми силами старался подготовиться после операции и снова выйти на уимблдонские корты. На Мальорке у меня заболело запястье. На всякий случай я сделал рентген, он показал разрыв связок запястья. Я сделал все возможное, чтобы сыграть. Мне тяжело говорить, что у меня просто не было достаточно времени, чтобы справиться с этим до Уимблдона», — написал Кирьос.
Соревнования основной сетки Уимблдона начинаются сегодня, 3 июля. В первом круге Уимблдона-2023 Кирьос должен был сыграть с представителем Бельгии Давидом Гоффеном.
28-летний австралиец является финалистом прошлогоднего розыгрыша Уимблдонского турнира. В решающем матче Кирьос проиграл сербу Новаку Джоковичу (6:4, 3:6, 4:6, 6:7).
Кирьос фактически находится вне игры с октября 2022 года. В январе теннисист перенес операцию на колене и первую половину сезона проходил восстановление. В июне Кирьос провел свой единственный матч в этом году, проиграв китайцу Ву Ибину (5:7, 3:6) на турнире АТР в Штуттгарте.