Алькарас рассказал, против кого хочет сыграть в финале Уимблдона

«Я надеюсь сыграть в финале Уимблдона против Джоковича. Как по мне, это самая сложная задача — противостоять Новаку.
Почему играть против него так сложно? Он все делает очень, очень легко. Он очень хорошо двигается. Он очень хорошо бьет по мячу, очень точно. У него точный удар. Его игра — это смесь всего. Я бы сказал, что он ничего не делает плохо. В его игре очень сложно найти какую-то слабость», — приводит слова Алькараса Tennis 365.
Что касается его собственного стиля игры, то Алькарас придерживается агрессивного подхода, который помогает ему побеждать.
«Я думаю, что мой стиль — это всегда играть агрессивно. Я думаю, это самое важное здесь, на траве: быть агрессивным, пытаться выходить к сетке, пытаться бить сильно. Я всегда стараюсь делать это на любом покрытии.
Приезжаю сюда на Уимблдон с большой уверенностью, думая, что смогу показать хороший результат. Но очевидно, что для меня главным фаворитом является Джокович», — добавил Алькарас.