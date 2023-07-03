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10:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Алькарас рассказал, против кого хочет сыграть в финале Уимблдона

20-летний испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас признался, что в хочет сыграть в финале Уимблдона против Новака Джоковича. Они имеют два лучших посева на турнире и встретится смогут только в финале.

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Источник: Reuters

«Я надеюсь сыграть в финале Уимблдона против Джоковича. Как по мне, это самая сложная задача — противостоять Новаку.

Почему играть против него так сложно? Он все делает очень, очень легко. Он очень хорошо двигается. Он очень хорошо бьет по мячу, очень точно. У него точный удар. Его игра — это смесь всего. Я бы сказал, что он ничего не делает плохо. В его игре очень сложно найти какую-то слабость», — приводит слова Алькараса Tennis 365.

Что касается его собственного стиля игры, то Алькарас придерживается агрессивного подхода, который помогает ему побеждать.

«Я думаю, что мой стиль — это всегда играть агрессивно. Я думаю, это самое важное здесь, на траве: быть агрессивным, пытаться выходить к сетке, пытаться бить сильно. Я всегда стараюсь делать это на любом покрытии.

Приезжаю сюда на Уимблдон с большой уверенностью, думая, что смогу показать хороший результат. Но очевидно, что для меня главным фаворитом является Джокович», — добавил Алькарас.

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