Алькарас рассказал, против кого хочет сыграть в финале Уимблдона

«Я надеюсь сыграть в финале Уимблдона против Джоковича. Как по мне, это самая сложная задача — противостоять Новаку.



Почему играть против него так сложно? Он все делает очень, очень легко. Он очень хорошо двигается. Он очень хорошо бьет по мячу, очень точно. У него точный удар. Его игра — это смесь всего. Я бы сказал, что он ничего не делает плохо. В его игре очень сложно найти какую-то слабость», — приводит слова Алькараса Tennis 365.