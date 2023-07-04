Уильямс не пожала руку судье после поражения от украинки

Бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс отказалась пожимать руку судье после поражения от украинки Элины Свитолиной.

Матч первого круга Уимблдонского турнира завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Свитолиной. В последнем розыгрыше судьи в начале зафиксировали аут после удара Элины Свитолиной. Но на видеоповторе оказалось, что мяч попал в корт. Уильямс хотела переиграть очко, но судья отказался и отдал очко украинке.

После этого американка вместо традиционного рукопожатия с судьей покачала головой. На послематчевой пресс-конференции 43-летняя Уильямс заявила, что была не согласна с этим решением.