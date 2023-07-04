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10:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Уильямс не пожала руку судье после поражения от украинки

В последнем розыгрыше судьи в начале зафиксировали аут после удара Элины Свитолиной. После видеоповтора оказалось, что мяч попал в корт. Уильямс хотела переиграть очко, но судья отказался и отдал очко украинской теннисистке.

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Источник: AP 2022

Бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс отказалась пожимать руку судье после поражения от украинки Элины Свитолиной.

Матч первого круга Уимблдонского турнира завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Свитолиной. В последнем розыгрыше судьи в начале зафиксировали аут после удара Элины Свитолиной. Но на видеоповторе оказалось, что мяч попал в корт. Уильямс хотела переиграть очко, но судья отказался и отдал очко украинке.

После этого американка вместо традиционного рукопожатия с судьей покачала головой. На послематчевой пресс-конференции 43-летняя Уильямс заявила, что была не согласна с этим решением.

Уильямс — старшая сестра Серены. Она пять раз побеждала на Уимблдоне, два раза на Открытом чемпионате США в одиночном разряде. Винус является победительницей 71 турнира WTA.

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