Организаторы Уимблдона считают правильным решение о допуске россиян

«Это было тяжелое решение, но мы считаем его правильным для проведения турнира в этом году. Все эти атлеты выступают в качестве нейтральных, все подписали декларацию. Все прошло очень гладко», — приводит слова Болтон Daily Echo.

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили до участия российских и белорусских спортсменов. За это АТР и WTA лишили турнир рейтинговых очков. В конце марта организаторы объявили о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне в нейтральном статусе. Спортсмены должны были подписать декларацию о нейтралитете для участия. Сообщалось, что на турнир не допустят игроков, которые получают финансирование со стороны компаний из санкционных списков.