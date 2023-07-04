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12:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Организаторы Уимблдона считают правильным решение о допуске россиян

Исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон считает решение о допуске российских и белорусских теннисистов на Уимблдон тяжелым, но правильным.

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Источник: AP 2022

«Это было тяжелое решение, но мы считаем его правильным для проведения турнира в этом году. Все эти атлеты выступают в качестве нейтральных, все подписали декларацию. Все прошло очень гладко», — приводит слова Болтон Daily Echo.

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили до участия российских и белорусских спортсменов. За это АТР и WTA лишили турнир рейтинговых очков. В конце марта организаторы объявили о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне в нейтральном статусе. Спортсмены должны были подписать декларацию о нейтралитете для участия. Сообщалось, что на турнир не допустят игроков, которые получают финансирование со стороны компаний из санкционных списков.

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