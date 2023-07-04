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18:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона

Теннисистка Елена Рыбакина из Казахстана вышла во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.

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Источник: AFP 2022

Рыбакина, посеянная под третьим номером, в первом круге обыграла 49-ю ракетку мира американку Шелби Роджерс со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Девушки провели на корте 1 час 43 минуты.

Следующей соперницей действующей чемпионки Уимблдона станет победительница матча японской теннисистки Нао Хибино и француженки Ализе Корне.

В начале июня Рыбакина снялась с третьего раунда Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» из-за вирусной инфекции и резкого ухудшения состояния здоровья. Елена занимает третью строчку в рейтинге WTA.

В этом сезоне Рыбакина вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, где уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко. Также Елена выиграла несколько турниров серии WTA 1000 — Индиан-Уэлс и Открытый чемпионат Италии.

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