Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона

Рыбакина, посеянная под третьим номером, в первом круге обыграла 49-ю ракетку мира американку Шелби Роджерс со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Девушки провели на корте 1 час 43 минуты.

Следующей соперницей действующей чемпионки Уимблдона станет победительница матча японской теннисистки Нао Хибино и француженки Ализе Корне.

В начале июня Рыбакина снялась с третьего раунда Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» из-за вирусной инфекции и резкого ухудшения состояния здоровья. Елена занимает третью строчку в рейтинге WTA.