Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона
Теннисистка Елена Рыбакина из Казахстана вышла во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.
Теннисистка Елена Рыбакина из Казахстана вышла во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.
Рыбакина, посеянная под третьим номером, в первом круге обыграла 49-ю ракетку мира американку Шелби Роджерс со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Девушки провели на корте 1 час 43 минуты.
Следующей соперницей действующей чемпионки Уимблдона станет победительница матча японской теннисистки Нао Хибино и француженки Ализе Корне.
В начале июня Рыбакина снялась с третьего раунда Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» из-за вирусной инфекции и резкого ухудшения состояния здоровья. Елена занимает третью строчку в рейтинге WTA.
В этом сезоне Рыбакина вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, где уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко. Также Елена выиграла несколько турниров серии WTA 1000 — Индиан-Уэлс и Открытый чемпионат Италии.