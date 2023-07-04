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18:36 (мск), источник: Sportmail.ru

На Уимблдоне матчи российских теннисистов перенесли из-за дождя

4 июля не состоятся матчи Даниила Медведева, Анны Блинковой, Александра Шевченко и Мирры Андреевой.

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Источник: AFP 2022

На Уимблдонском турнире из-за дождливой погоды перенесены матчи с участием россиян.

  • Даниил Медведев (Россия, 3) — Артур Фери (Франция)
  • Александр Шевченко (Россия) — Адриан Маннарино (Франция)
  • Анна Блинкова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия)
  • Мирра Андреева (Россия) — Сиюй Ван (Китай)

Всего на 5 июля перенесены более 20 матчей.

4 июля успели состояться несколько матчей. Действующая победительница турнира Елена Рыбакина из Казахстана вышла во второй круг.

Также вышел во второй круг лидер рейтинга АТР Карлос Алькарас. Испанец обыграл Жереми Шарди со счетом 6:0, 6:2, 7:5.

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 На Уимблдоне матчи российских теннисистов перенесли из-за дождя
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