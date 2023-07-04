На Уимблдоне матчи российских теннисистов перенесли из-за дождя
4 июля не состоятся матчи Даниила Медведева, Анны Блинковой, Александра Шевченко и Мирры Андреевой.
4 июля не состоятся матчи Даниила Медведева, Анны Блинковой, Александра Шевченко и Мирры Андреевой.
На Уимблдонском турнире из-за дождливой погоды перенесены матчи с участием россиян.
Всего на 5 июля перенесены более 20 матчей.
4 июля успели состояться несколько матчей. Действующая победительница турнира Елена Рыбакина из Казахстана вышла во второй круг.
Также вышел во второй круг лидер рейтинга АТР Карлос Алькарас. Испанец обыграл Жереми Шарди со счетом 6:0, 6:2, 7:5.