На Уимблдоне матчи российских теннисистов перенесли из-за дождя

На Уимблдонском турнире из-за дождливой погоды перенесены матчи с участием россиян.

Даниил Медведев (Россия, 3) — Артур Фери (Франция)

Александр Шевченко (Россия) — Адриан Маннарино (Франция)

Анна Блинкова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия)

Мирра Андреева (Россия) — Сиюй Ван (Китай)

Всего на 5 июля перенесены более 20 матчей.

4 июля успели состояться несколько матчей. Действующая победительница турнира Елена Рыбакина из Казахстана вышла во второй круг.