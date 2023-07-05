Алькарас рассказал, почему завидовал Елене Рыбакиной

«После матча я все проверял по телефону. У меня есть все истории, все посты. Я видел, что Роджер Федерер был здесь. Я немного завидовал (улыбается). Честно говоря, я хочу, чтобы Роджер посмотрел один из моих матчей. Хочу немного поболтать с ним. Для меня это было бы невероятно. Надеюсь увидеть его еще не раз», — сказал Алькарас на пресс-конференции.