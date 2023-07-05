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15:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Алькарас рассказал, почему завидовал Елене Рыбакиной

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился своими впечатлениями о визите Роджера Федерера на Уимблдонский турнир.

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Источник: Reuters

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас признался, что немного завидовал Елене Рыбакиной из Казахстана из-за того, что швейцарец Роджер Федерер посетил ее матч на Уимблдоне.

4 июля на Центральном корте прошло чествование восьмикратного чемпиона Уимблдона Федерера перед игрой Рыбакиной с американкой Шелби Роджерс.

«После матча я все проверял по телефону. У меня есть все истории, все посты. Я видел, что Роджер Федерер был здесь. Я немного завидовал (улыбается). Честно говоря, я хочу, чтобы Роджер посмотрел один из моих матчей. Хочу немного поболтать с ним. Для меня это было бы невероятно. Надеюсь увидеть его еще не раз», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

20-летний Алькарас является победителем 11 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе Открытого чемпионата США 2022 года.

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