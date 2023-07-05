Касаткина разгромила Беррейдж и вышла в третий круг Уимблдона
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла британку Джоди Беррейдж и вышла в третий круг Уимблдонского турнира.
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла британку Джоди Беррейдж и вышла в третий круг Уимблдонского турнира.
Игра прошла на центральном корте и завершилась победой Касаткиной в двух сетах со счетом 6:0, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Матч ненадолго прервали из-за дождя.
Следующей соперницей россиянки станет победительница матча между белорусской теннисисткой Викторией Азаренко и представительницей Аргентины Надией Подорской.
На матче Касаткиной и Беррейдж присутствовал бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм со своей 74-летней матерью Сандрой.
22-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Уимблдона-2023, уверенно обыграв в стартовом матче соревнований представительницу США Эмму Наварро (55-я в рейтинге WTA). Игра завершилась победой российской теннисистки в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.
Матч между россиянами Андреем Рублевым и Асланом Карацевым во втором круге Уимблдона из-за дождя перенесен на 6 июля. Предварительное начало встречи — в 13.00 мск.