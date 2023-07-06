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14:55 (мск), источник: Sportmail.ru

На Уимблдоне прекратили продавать пазлы из-за инцидентов с экоактивистами

Организаторы Уимблдона убрали из сувенирных магазинов все пазлы, после того как экоактивисты использовали их для проведения акций по ходу матчей, сообщает телеканал Sky News.

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Источник: AP 2022

В сувенирных магазинах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, на территории которого с 1877 года проводится Уимблдонский турнир, продавался пазл за £ 22 на тысячу деталей с изображением трофеев в одиночном мужском и женском разрядах.

Во время загрузки произошла ошибка.

В среду участники протестного движения Just Stop Oil, дважды вынуждали останавливать матчи на турнире. Они выбегали на травяной корт, разбрасывали оранжевые конфетти и фрагменты пазла. В первый раз они прервали игру между японцем Се Симабукуро и болгарином Григором Димитровым, а спустя два часа — матч между британкой Кэти Бултер и австралийкой Дарьей Сэвилл. Все протестующие были задержаны.

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