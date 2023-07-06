На Уимблдоне прекратили продавать пазлы из-за инцидентов с экоактивистами

В сувенирных магазинах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, на территории которого с 1877 года проводится Уимблдонский турнир, продавался пазл за £ 22 на тысячу деталей с изображением трофеев в одиночном мужском и женском разрядах.

В среду участники протестного движения Just Stop Oil, дважды вынуждали останавливать матчи на турнире. Они выбегали на травяной корт, разбрасывали оранжевые конфетти и фрагменты пазла. В первый раз они прервали игру между японцем Се Симабукуро и болгарином Григором Димитровым, а спустя два часа — матч между британкой Кэти Бултер и австралийкой Дарьей Сэвилл. Все протестующие были задержаны.