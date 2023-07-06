На Уимблдоне прекратили продавать пазлы из-за инцидентов с экоактивистами
Организаторы Уимблдона убрали из сувенирных магазинов все пазлы, после того как экоактивисты использовали их для проведения акций по ходу матчей, сообщает телеканал Sky News.
Организаторы Уимблдона убрали из сувенирных магазинов все пазлы, после того как экоактивисты использовали их для проведения акций по ходу матчей, сообщает телеканал Sky News.
В сувенирных магазинах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, на территории которого с 1877 года проводится Уимблдонский турнир, продавался пазл за £ 22 на тысячу деталей с изображением трофеев в одиночном мужском и женском разрядах.
В среду участники протестного движения Just Stop Oil, дважды вынуждали останавливать матчи на турнире. Они выбегали на травяной корт, разбрасывали оранжевые конфетти и фрагменты пазла. В первый раз они прервали игру между японцем Се Симабукуро и болгарином Григором Димитровым, а спустя два часа — матч между британкой Кэти Бултер и австралийкой Дарьей Сэвилл. Все протестующие были задержаны.