Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона из-за отказа соперницы
16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая занимает 102-ю строчку в рейтинге WTA вышла в третий круг Уимблдонского турнира.
16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая занимает 102-ю строчку в рейтинге WTA вышла в третий круг Уимблдонского турнира.
Во втором сете матча соперница россиянки, чешская теннисистка Барбора Крейчикова отказалась продолжать игру из-за травмы левой ноги. К моменту остановки встречи Андреева вела в счете — 6:3, 4:0. Девушки провели на корте 1 час.
В следующем круге соревнований Андреева сыграет с победительницей противостояния между россиянкой Анастасией Потаповой и словенкой Каей Юван.
Призовой фонд Уимблдонского турнира составляет £ 44,7 млн, соревнования продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина.