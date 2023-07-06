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16:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона из-за отказа соперницы

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая занимает 102-ю строчку в рейтинге WTA вышла в третий круг Уимблдонского турнира.

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Источник: Reuters

Во втором сете матча соперница россиянки, чешская теннисистка Барбора Крейчикова отказалась продолжать игру из-за травмы левой ноги. К моменту остановки встречи Андреева вела в счете — 6:3, 4:0. Девушки провели на корте 1 час.

В следующем круге соревнований Андреева сыграет с победительницей противостояния между россиянкой Анастасией Потаповой и словенкой Каей Юван.

Призовой фонд Уимблдонского турнира составляет £ 44,7 млн, соревнования продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина.

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Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона из-за отказа соперницы
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