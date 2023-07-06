Вторая ракетка России потерпела поражение на Уимблдоне
Вероника Кудерметова вылетела из соревнований, уступив во втором круге теннисистке из Чехии.
Вероника Кудерметова вылетела из соревнований, уступив во втором круге теннисистке из Чехии.
12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой (42-я в рейтинге WTA) в матче второго круга Уимблдона-2023. Чешская спортсменка победила со счётом 6:3, 6:3.
Встреча состоялась на корте № 15 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и продлилась 1 час 35 минут.
Для 26-летней россиянки выход во второй круг стал наилучшим выступлением на кортах Уимблдона.
Кудерметова является второй ракеткой России, уступая лишь занимающей 10-ю строчку рейтинга Дарье Касаткиной.