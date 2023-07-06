Вторая ракетка России потерпела поражение на Уимблдоне

12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой (42-я в рейтинге WTA) в матче второго круга Уимблдона-2023. Чешская спортсменка победила со счётом 6:3, 6:3.

Встреча состоялась на корте № 15 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и продлилась 1 час 35 минут.

Для 26-летней россиянки выход во второй круг стал наилучшим выступлением на кортах Уимблдона.