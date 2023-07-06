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17:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Вторая ракетка России потерпела поражение на Уимблдоне

Вероника Кудерметова вылетела из соревнований, уступив во втором круге теннисистке из Чехии.

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Источник: Reuters

12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой (42-я в рейтинге WTA) в матче второго круга Уимблдона-2023. Чешская спортсменка победила со счётом 6:3, 6:3.

Встреча состоялась на корте № 15 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и продлилась 1 час 35 минут.

Для 26-летней россиянки выход во второй круг стал наилучшим выступлением на кортах Уимблдона.

Кудерметова является второй ракеткой России, уступая лишь занимающей 10-ю строчку рейтинга Дарье Касаткиной.

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