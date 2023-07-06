Виктория Азаренко в третьем круге Уимблдона сыграет с Касаткиной

Во втором круге Азаренко, которая занимает 20-ю строчку рейтинга WTA, встречалась с представительницей Аргентины Надей Подороской. Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился победой Азаренко в двух сетах — 6:3, 6:0.

В третьем круге Виктория встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая занимает 10-ю строчку в рейтинге WTA.