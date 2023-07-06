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18:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Виктория Азаренко в третьем круге Уимблдона сыграет с Касаткиной

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг Уимблдонского турнира, где сыграет с первой ракеткой России.

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Источник: AP 2022

Во втором круге Азаренко, которая занимает 20-ю строчку рейтинга WTA, встречалась с представительницей Аргентины Надей Подороской. Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился победой Азаренко в двух сетах — 6:3, 6:0.

В третьем круге Виктория встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая занимает 10-ю строчку в рейтинге WTA.

Призовой фонд Уимблдонского турнира составляет £ 44,7 млн, соревнования продлятся до 16 июля. Это третий турнир «Большого шлема» в сезоне.

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