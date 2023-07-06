Виктория Азаренко в третьем круге Уимблдона сыграет с Касаткиной
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг Уимблдонского турнира, где сыграет с первой ракеткой России.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг Уимблдонского турнира, где сыграет с первой ракеткой России.
Во втором круге Азаренко, которая занимает 20-ю строчку рейтинга WTA, встречалась с представительницей Аргентины Надей Подороской. Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился победой Азаренко в двух сетах — 6:3, 6:0.
В третьем круге Виктория встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая занимает 10-ю строчку в рейтинге WTA.
Призовой фонд Уимблдонского турнира составляет £ 44,7 млн, соревнования продлятся до 16 июля. Это третий турнир «Большого шлема» в сезоне.