Рублев обыграл Карацева на Уимблдоне
Российский теннисист Андрей Рублев, который занимает седьмое место в рейтинге ATP пробился в третий раунд Уимблдонского турнира.
Российский теннисист Андрей Рублев, который занимает седьмое место в рейтинге ATP пробился в третий раунд Уимблдонского турнира.
Рублев, получивший седьмой номер посева, во втором круге переиграл своего соотечественника Аслана Карацева со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минуты.
Следующим соперником Рублева станет победитель матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и чилийцем Томасом Барриосом Вера.
Третий турнир «Большого шлема» в сезоне продлится до 16 июля, его действующим чемпионом является сербский теннисист Новак Джокович.