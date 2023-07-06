Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
18:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Рублев обыграл Карацева на Уимблдоне

Российский теннисист Андрей Рублев, который занимает седьмое место в рейтинге ATP пробился в третий раунд Уимблдонского турнира.

Наверх
Источник: Reuters

Рублев, получивший седьмой номер посева, во втором круге переиграл своего соотечественника Аслана Карацева со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минуты.

Следующим соперником Рублева станет победитель матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и чилийцем Томасом Барриосом Вера.

Третий турнир «Большого шлема» в сезоне продлится до 16 июля, его действующим чемпионом является сербский теннисист Новак Джокович.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Посредник, помогавший хоккеистам «откосить» от армии получил срок
Павлу Буре вручили орден Александра Невского
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь