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22:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Рублев проиграл Джоковичу и не смог выйти в полуфинал Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев во вторник проиграл второй ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинальном матче Уимблдона — третьего в сезоне турнира Большого шлема.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 в пользу серба, посеянного на турнире под вторым номером. Рублев получил седьмой номер посева. В полуфинале Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером (8-й номер посева), который в четвертьфинале победил россиянина Романа Сафиуллина (без номера посева).

Российская теннисистка Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд вышла в четвертьфинал Уимблдона в женском парном разряде. В третьем круге теннисистки победили американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу в двух сетах — 6:3, 6:3. В четвертьфинале Звонарева и Зигемунд сыграют против чешки Марии Боузковой и испанки Сары Соррибес-Тормо.

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