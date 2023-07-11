Рублев проиграл Джоковичу и не смог выйти в полуфинал Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 в пользу серба, посеянного на турнире под вторым номером. Рублев получил седьмой номер посева. В полуфинале Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером (8-й номер посева), который в четвертьфинале победил россиянина Романа Сафиуллина (без номера посева).

Российская теннисистка Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд вышла в четвертьфинал Уимблдона в женском парном разряде. В третьем круге теннисистки победили американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу в двух сетах — 6:3, 6:3. В четвертьфинале Звонарева и Зигемунд сыграют против чешки Марии Боузковой и испанки Сары Соррибес-Тормо.