Арина Соболенко уверенно вышла в полуфинал Уимблдона
Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в четвертьфинале Уимблдона обыграла американку Мэдисон Киз (6:2, 6:4).
Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в четвертьфинале Уимблдона обыграла американку Мэдисон Киз (6:2, 6:4).
Матч длился 1 час 29 минут. Соболенко по ходу игры реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и лишь раз проиграла гейм на своей подаче.
Благодаря этой победе Соболенко вышла в третий полуфинал на турнирах «Большого шлема» в этом сезоне. Ранее белорусская теннисистка одержала победу на Открытом чемпионате Австралии и играла в полуфинале «Ролан Гаррос». Кроме того, для Соболенко это второй выход в полуфинал Уимблдона в карьере. В 2021 году путь в финал ей преградила чешка Каролине Плишковой (3:6, 4:6).
Соперница Соболенко определится сегодня в заключительном четвертьфинале, в котором встретятся тунисская теннисистка Онс Жабер и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Если белорусской теннисистке удастся выйти в финал Уимблдона, то она впервые в карьере станет первой ракеткой мира.