Арина Соболенко уверенно вышла в полуфинал Уимблдона

Матч длился 1 час 29 минут. Соболенко по ходу игры реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и лишь раз проиграла гейм на своей подаче.

Благодаря этой победе Соболенко вышла в третий полуфинал на турнирах «Большого шлема» в этом сезоне. Ранее белорусская теннисистка одержала победу на Открытом чемпионате Австралии и играла в полуфинале «Ролан Гаррос». Кроме того, для Соболенко это второй выход в полуфинал Уимблдона в карьере. В 2021 году путь в финал ей преградила чешка Каролине Плишковой (3:6, 4:6).