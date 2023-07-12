Елена Рыбакина не сможет защитить чемпионский титул на Уимблдоне

Елена Рыбакина уступила спортсменке из Туниса Онс Жабер, которая занимает шестую строчку в рейтинге WTA. Встреча проходила на центральном корте и продолжалась три сета. Итоговый счет: 6:7 (5:7), 6:4, 6:1 в пользу Жабер. Девушки провели на корте 1 час 55 минут.

В прошлом году теннисистки встречались в финале Уимблдона, где Елена одержала победу и выиграла свой первый турнир «Большого шлема».

В полуфинале Онс Жабер встретится с Ариной Соболенко, которая обыграла американку Мэдисон Киз. Соболенко занимает второе место в мировом рейтинге.

Рыбакина занимает третье место в рейтинге WTA. Она родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию, в июне 2018 года получила гражданство Казахстана.