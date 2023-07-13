У российского теннисиста Карена Хачанова родился второй сын
Российский теннисист Карен Хачанов во второй раз стал отцом. Об этом спортсмен рассказал в соцсетях.
Российский теннисист Карен Хачанов во второй раз стал отцом. Об этом спортсмен рассказал в соцсетях.
«Добро пожаловать в этот мир, мой второй сын Микаэль», — написал Хачанов.
В 2019 году у Хачанова и его супруги Вероники родился сын Давид.
Хачанов является 11-й ракеткой мира и третьей ракеткой России. 27-летний теннисист пропустил Уимблдонский турнир из-за стрессового перелома крестцовой кости, который он получил на «Ролан Гаррос».