Украинка Свитолина проиграла Вондроушовой в полуфинале Уимблдона

Полуфинальная встреча между Вондроушовой и представительницей Украины Элиной Свитолиной завершилась уверенной победой чешской спортсменки в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Общая продолжительность матча составила 1 час 16 минут.

Это была шестая встреча двух теннисисток между собой. Теперь счет их личных встреч ничейный 3:3. В последний раз спортсменки также встречались на полуфинальной стадии. На Олимпиаде в Токио победу в двух встречах также одержала чешка.

24-летняя Вондроушова во второй раз в своей карьере вышла в финал турнира Большого шлема. В 2019 году чешская теннисистка уступила австралийке Эшли Барти в финале парижского грунтового турнира «Ролан Гаррос».

Вторая финалистка Уимблдонского турнира определится в игре между Онс Жабер из Туниса и Ариной Соболенко из Беларуси.