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17:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Алина Корнеева вышла в полуфинал юниорского Уимблдона

Российская теннисистка продолжает свой путь к третьему подряд титулу на юниорских турнирах Большого шлема.

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Источник: AP 2023

Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла японку Эну Коике в четвертьфинальном матче юниорского Уимблдона.

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Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Корнеевой, получившей на турнире первый номер посева. Японке на турнире был присвоен восьмой номер посева.

В полуфинале Корнеева сыграет с чешской теннисисткой Николой Бартунковой. В четвертьфинале чешка обыграла представительницу Великобритании Рану Акуа Стойбер.

16-летняя Корнеева в 2023 году побеждала на юниорских турнирах Большого шлема в Австралии и Франции.

На сегодняшний момент только три россиянки одерживали победу на юниорском Уимблдоне в одиночном разряде: Вера Душевина (2002), Софья Жук (2015) и Анастасия Потапова (2016).

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 Ярослав Демин вышел в полуфинал юниорского Уимблдона
Алина Корнеева вышла в полуфинал юниорского Уимблдона
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