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17:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Ярослав Демин вышел в полуфинал юниорского Уимблдона

Демин добился наилучшего для себя результата на юниорских турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

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Источник: AFP 2023

Россиянин Ярослав Демин обыграл польского теннисиста Томаша Беркету в четвертьфинальном матче юниорского Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) в пользу Демина, который получил на турнире 5-й номер посева. Беркета выступал на соревновании под 15-м номером.

В полуфинале Демин сыграет с американцем Дарвином Бланшем. В четвертьфинале Бланш победил своего соотечественника Кайлана Бигуна со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Россиянин впервые в карьере вышел в полуфинал юниорского турнира Большого шлема, ранее его лучшим результатом было участие в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

В 2023 году 17-летний Демин стал победителем юниорского Открытого чемпионата Франции в парном разряде, играя вместе с мексиканцем Родриго Пачеко.

На сегодняшний момент только один россиянин побеждал на юниорском Уимблдонском турнире в одиночном разряде. В 2009 году в финале победу над американцем Джорданом Коксом одержал Андрей Кузнецов.

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