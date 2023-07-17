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13:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Алькарас гарантировал себе место на Итоговом турнире ATP

Испанский теннисист Карлос Алькарас первым в текущем сезоне набрал достаточное количество очков для квалификации на Итоговый турнир ATP, сообщает пресс-служба ассоциации.

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Источник: Reuters

В воскресенье Алькарас стал победителем Уимблдонского турнира, он обыграл Новака Джоковича, и сохранил за собой первое место в мировом рейтинге. В текущем сезоне 20-летний спортсмен выиграл шесть турниров. Он набрал 6 675 очков и отобрался на Итоговый турнир ATP второй год подряд.

Джокович занимает в чемпионской гонке второе место и имеет высокие шансы на попадание в число участников Итогового турнира ATP. Третьим идет россиянин Даниил Медведев. В первую восьмерку чемпионской гонки входит Андрей Рублев, занимающий седьмое место.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в Турине. В соревнованиях принимают участие восемь игроков, которые набрали наибольшее количество очков в сезоне. Действующим победителем является Новак Джокович. Из представителей России соревнования выигрывали Николай Давыденко в 2009 году и Даниил Медведев в 2020 году.

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