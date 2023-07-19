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10:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисистка из Китая отказалась доигрывать матч из-за панической атаки

Китайская теннисистка Чжан Шуай отказалась от продолжения борьбы в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште из-за панической атаки.

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В стартовом матче турнира Чжан Шуай встречалась с представительницей Венгрии Амариссой Киарой Тот. Матч был остановлен в конце первого сета при счете 6:5 в пользу венгерки.

При счете 5:5 линейный судья зафиксировал попадание мяча в аут. Чжан Шуай попыталась оспорить данное решение. Главный арбитр встречи оставил решение в силе, после чего китаянка взяла медицинскую паузу, расплакалась и отказалась продолжать матч, сославшись на паническую атаку.

Чжан Шуай занимает 45-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнире в Будапеште 34-летняя китаянка была посеяна под вторым номером.

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 Теннисистка из Китая отказалась доигрывать матч из-за панической атаки
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