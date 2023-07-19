Теннисистка из Китая отказалась доигрывать матч из-за панической атаки

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e2bc0cb81bf16736&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239147" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В стартовом матче турнира Чжан Шуай встречалась с представительницей Венгрии Амариссой Киарой Тот. Матч был остановлен в конце первого сета при счете 6:5 в пользу венгерки.

При счете 5:5 линейный судья зафиксировал попадание мяча в аут. Чжан Шуай попыталась оспорить данное решение. Главный арбитр встречи оставил решение в силе, после чего китаянка взяла медицинскую паузу, расплакалась и отказалась продолжать матч, сославшись на паническую атаку.