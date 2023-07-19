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12:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Рууд назвал критику норвежки за игру в паре с россиянкой «охотой на ведьм»

Четвертая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказал мнение по ситуация с норвежской теннисисткой Улрикке Эйкери, которая была вынуждена извиниться за выступление на Уимблдоне в паре с россиянкой Александрой Пановой. Об этом сообщает телеканал NRK.

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Источник: Reuters

«Россиянам разрешено играть на Уимблдоне, это ясно. И Эйкери не поддерживает политику России, даже если играет с россиянкой в паре. Теннисистка, с которой она играла в паре, скорее всего, провела 90% своей жизни за пределами России. Я не вижу в этом жесте поддержки России и, соответственно, не понимаю, почему Улрикке должна извиняться. В каком-то смысле это похоже на охоту на ведьм. Уимблдон допустил этих спортсменов, как ATP и WTA. Поэтому я не вижу проблемы в том, что она решила играть с российской спортсменкой в паре. Думаю, она извинилась, потому что СМИ оказали на неё давление», — сказал Рууд.

Эйкери провела с Пановой на Уимблдоне две игры. Пара покинула турнир после поражения во втором круге от грузинско-белорусской паре Ирины Симонович и Оксаны Калашниковой (0:6, 4:6). В рамках подготовки к Уимблдону Эйкери и Панова провели еще три встречи на турнирах WTA в Бирмингеме и Хомбурге.

Ранее 34-летняя россиянка выходила на корты в парах с представительницами Чехии, Японии, США, Мексики, Черногории, Великобритании, Грузии и Сербии.

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