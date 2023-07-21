Эрика Андреева проиграла во втором круге турнира в Палермо

Встреча продолжалась 2 часа 49 минут и завершилась со счетом 6:7, 6:0, 6:2 в пользу колумбийской теннисистки. Соперницей Осорио-Серрано в четвертьфинале станет египтянка Майар Шериф, которая во втором круге обыграла другую россиянку Софью Лансере (6:3, 6:3).

Эрика Андреева — старшая сестра теннисистки Мирры Андреевой, которая стала главным открытием этого сезона, сумев в 16 лет одержать несколько побед на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.