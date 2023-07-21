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11:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Рафаэль Надаль не сыграет на US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сыграет на Открытом чемпионате США (US Open). 22-кратный победитель турниров «Большого Шлема» не указан в заявочных листах турнира, который пройдет в Нью‑Йорке с 28 августа по 10 сентября.

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Источник: AP 2023

37-летний испанец последний раз выходил на корт 18 января и уступил американцу Маккензи Макдональду (4:6, 4:6, 5:7) во втором круге Australian Open. В июне Надаль перенес операцию в районе подвздошно-поясничной мышцы, из-за чего, вероятно, пропустит оставшуюся часть текущего сезона. Из-за длительного перерыва испанец выпал из первой сотни мирового рейтинга, опустившись с 15-го на 136-е место.

Ранее Надаль сообщил, что планирует завершить карьеру в 2024 году.

Рафаэль Надаль четыре раза побеждал на Открытом чемпионате США — в 2010, 2013, 2017 и 2019 году.

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Рафаэль Надаль не сыграет на US Open
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