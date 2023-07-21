Рафаэль Надаль не сыграет на US Open

37-летний испанец последний раз выходил на корт 18 января и уступил американцу Маккензи Макдональду (4:6, 4:6, 5:7) во втором круге Australian Open. В июне Надаль перенес операцию в районе подвздошно-поясничной мышцы, из-за чего, вероятно, пропустит оставшуюся часть текущего сезона. Из-за длительного перерыва испанец выпал из первой сотни мирового рейтинга, опустившись с 15-го на 136-е место.