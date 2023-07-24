Рублев выиграл титул, но остался на седьмом месте в рейтинге АТР

Рублев в воскресенье обыграл в финале турнира в шведском Бостаде норвежца Каспера Рууда (7:6 (7:3), 6:0) и завоевал 14-й в карьере титул. Российский теннисист в пятый раз играл в финале турнира ATP в текущем сезоне и и во второй раз стал победителем. Спортсмен стал первым россиянином, выигравшим этот турнир.