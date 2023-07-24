Рублев выиграл титул, но остался на седьмом месте в рейтинге АТР
Россиянин Андрей Рублев сохранил за собой седьмую строчку рейтинга АТР, обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Россиянин Андрей Рублев сохранил за собой седьмую строчку рейтинга АТР, обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Рублев в воскресенье обыграл в финале турнира в шведском Бостаде норвежца Каспера Рууда (7:6 (7:3), 6:0) и завоевал 14-й в карьере титул. Российский теннисист в пятый раз играл в финале турнира ATP в текущем сезоне и и во второй раз стал победителем. Спортсмен стал первым россиянином, выигравшим этот турнир.
В рейтинге ATP продолжает лидировать испанец Карлос Алькарас, следом идет серб Новак Джокович. Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов занимают третью и 11-ю строчку соответственно.