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10:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Рублев выиграл титул, но остался на седьмом месте в рейтинге АТР

Россиянин Андрей Рублев сохранил за собой седьмую строчку рейтинга АТР, обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Рублев в воскресенье обыграл в финале турнира в шведском Бостаде норвежца Каспера Рууда (7:6 (7:3), 6:0) и завоевал 14-й в карьере титул. Российский теннисист в пятый раз играл в финале турнира ATP в текущем сезоне и и во второй раз стал победителем. Спортсмен стал первым россиянином, выигравшим этот турнир.

В рейтинге ATP продолжает лидировать испанец Карлос Алькарас, следом идет серб Новак Джокович. Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов занимают третью и 11-ю строчку соответственно.

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