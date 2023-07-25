Мирра Андреева дала шутливый комментарий после разгромной победы над украинкой

В минувший понедельник 16-летняя россиянка разгромила украинку Даяну Ястремскую (6:0, 6:2) в первом круге турнира WTA в Лозанне.

«Очень довольна своей сегодняшней победой. Я показала великолепный уровень тенниса. Хотя лучше уточните это у моего тренера (смеется). Топ-50 — это новая цель, если я смогу. Если нет, у меня есть еще 20 лет, чтобы сделать это», — сказала Андреева.

Андреева начала теннисный сезон на 312-м месте и спустя четыре месяца располагается на 64-й строчке в рейтинге WTA. Она является единственной 16-летней теннисисткой в первой сотне рейтинга. От топ-50 рейтинга ее отделяют всего 158 очков.

В начале июля Андреева дошла до ⅛ финала Уимблдона, благодаря чему сумела повторить достижение Марии Шараповой, став второй теннисисткой в XXI веке, дошедшей до этой стадии в возрасте до 17 лет. Это принесло ей 249 очков в рейтинге WTA.