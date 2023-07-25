Зверев отверг обвинения в нанесении телесных повреждений бывшей девушке

7 июля прокуратура Берлина подала ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении Зверева по обвинению в нанесении телесных повреждений Патеа, суд назначил проверку. Отмечалось, что теннисист может избежать публичных слушаний, если заплатит штраф в размере € 480 тыс.

«Я полностью отрицаю обвинения. Этим вопросом займутся мои адвокаты. Больше я ничего не буду говорить по этому поводу», — цитирует Зверева Hamburger Abendblatt.

В марте 2021 года у Зверева и Патеа родилась дочь Майла. В 2020 году спортсмен уже сталкивался с обвинениями в домашнем насилии в отношении другой бывшей возлюбленной — Ольги Шарыповой. Он тогда также отверг все обвинения. В январе АТР закрыла внутреннее расследование против Александра и не наложила на него какие-либо санкции.