Алькарас пожаловался на мошенников, которые вымогают деньги у его фанатов
Испанский теннисист Карлос Алькарас предупредил своих болельщиков о мошенниках, которые обещают организовать с ним встречи за деньги.
Испанский теннисист Карлос Алькарас предупредил своих болельщиков о мошенниках, которые обещают организовать с ним встречи за деньги.
«Мне стало известно, что есть люди, которые ложно утверждают, что представляют меня, и предлагают фанатам встретиться со мной, если они заплатят. Я и моя команда не стоим за этими вымогательствами, я не участвую в подобных встречах. Мои фанаты самые лучшие. Я опечален тем, что люди пытаются ими воспользоваться», — написал Алькарас в своих социальных сетях.
20-летний Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона-2023. В финальном матче турнира в Лондоне он обыграл серба Новака Джоковича. Это второй титул турниров «Большого шлема» в карьере молодого теннисиста: в прошлом году испанец выиграл Открытый чемпионат США.