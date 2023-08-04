Алькарас пожаловался на мошенников, которые вымогают деньги у его фанатов

«Мне стало известно, что есть люди, которые ложно утверждают, что представляют меня, и предлагают фанатам встретиться со мной, если они заплатят. Я и моя команда не стоим за этими вымогательствами, я не участвую в подобных встречах. Мои фанаты самые лучшие. Я опечален тем, что люди пытаются ими воспользоваться», — написал Алькарас в своих социальных сетях.