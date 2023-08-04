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14:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Алькарас пожаловался на мошенников, которые вымогают деньги у его фанатов

Испанский теннисист Карлос Алькарас предупредил своих болельщиков о мошенниках, которые обещают организовать с ним встречи за деньги.

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Источник: Reuters

«Мне стало известно, что есть люди, которые ложно утверждают, что представляют меня, и предлагают фанатам встретиться со мной, если они заплатят. Я и моя команда не стоим за этими вымогательствами, я не участвую в подобных встречах. Мои фанаты самые лучшие. Я опечален тем, что люди пытаются ими воспользоваться», — написал Алькарас в своих социальных сетях.

20-летний Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона-2023. В финальном матче турнира в Лондоне он обыграл серба Новака Джоковича. Это второй титул турниров «Большого шлема» в карьере молодого теннисиста: в прошлом году испанец выиграл Открытый чемпионат США.

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