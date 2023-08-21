Дарья Касаткина вновь стала первой ракеткой России
Людмила Самсонова опустилась на две строчки и уступила первое место в рейтинге среди теннисисток из России.
Людмила Самсонова опустилась на две строчки и уступила первое место в рейтинге среди теннисисток из России.
Опубликован обновленный мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации.
Дарья Касаткина занимает 13-ю строчку, а бывшая ранее первой ракеткой России Людмила Самсонова разместилась на 14-й позиции мирового рейтинга.
Лидерство сохранила Ига Свентек из Польши. На втором месте находится Арина Соболенко из Беларуси, на третьем — Джессика Пегула из США.
Другие теннисистки из России расположились в первой сотне рейтинга следующим образом:
16. Вероника Кудерметова
22. Екатерина Александрова
27. Анастасия Потапова
39. Анна Блинкова
64. Элина Аванесян
67. Мирра Андреева
78.Камилла Рахимова
85. Диана Шнайдер
87. Анна Калинская
99. Анастасия Павлюченкова.