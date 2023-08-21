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15:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Дарья Касаткина вновь стала первой ракеткой России

Людмила Самсонова опустилась на две строчки и уступила первое место в рейтинге среди теннисисток из России.

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Источник: AP 2023

Опубликован обновленный мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации.

Дарья Касаткина занимает 13-ю строчку, а бывшая ранее первой ракеткой России Людмила Самсонова разместилась на 14-й позиции мирового рейтинга.

Лидерство сохранила Ига Свентек из Польши. На втором месте находится Арина Соболенко из Беларуси, на третьем — Джессика Пегула из США.

Другие теннисистки из России расположились в первой сотне рейтинга следующим образом:
16. Вероника Кудерметова
22. Екатерина Александрова
27. Анастасия Потапова
39. Анна Блинкова
64. Элина Аванесян
67. Мирра Андреева
78.Камилла Рахимова
85. Диана Шнайдер
87. Анна Калинская
99. Анастасия Павлюченкова.

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