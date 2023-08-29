Украинка Костюк пожелала теннисистке из Москвы победить на US Open
В матче первого круга турнира в Нью-Йорке Марта Костюк уступила представительнице Казахстана Елена Рыбакиной и обратилась к ней после матча.
В матче первого круга турнира в Нью-Йорке Марта Костюк уступила представительнице Казахстана Елена Рыбакиной и обратилась к ней после матча.
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина победила со счетом 6:2, 6:1.
«Выиграй US Open, пожалуйста», — сказала Костюк у сетки во время рукопожатия.
Уроженка Москвы Елена Рыбакина — россиянка, но с 2018 года выступает под флагом Казахстана.
В матче второго круга Рыбакина сыграет с австралийкой Айлой Томлянович.
В 2022 году Рыбакина стала победительницей Уимблдонского турнира.