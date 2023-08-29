Украинка Костюк пожелала теннисистке из Москвы победить на US Open

Украинка Костюк пожелала теннисистке из Москвы победить на US Open

В матче первого круга турнира в Нью-Йорке Марта Костюк уступила представительнице Казахстана Елена Рыбакиной и обратилась к ней после матча.