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10:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Украинка Костюк пожелала теннисистке из Москвы победить на US Open

В матче первого круга турнира в Нью-Йорке Марта Костюк уступила представительнице Казахстана Елена Рыбакиной и обратилась к ней после матча.

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Источник: Reuters

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина победила со счетом 6:2, 6:1.

«Выиграй US Open, пожалуйста», — сказала Костюк у сетки во время рукопожатия.

Уроженка Москвы Елена Рыбакина — россиянка, но с 2018 года выступает под флагом Казахстана.

В матче второго круга Рыбакина сыграет с австралийкой Айлой Томлянович.

В 2022 году Рыбакина стала победительницей Уимблдонского турнира.

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