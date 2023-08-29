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14:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович станет первым в мировом рейтинге после US Open

Новак Джокович гарантированно станет первой ракеткой мира по окончании Открытого чемпионата США.

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Источник: Reuters

Сербский теннисист одержал победу над французом Александром Мюллером в первом круге турнира со счетом 6:0, 6:2, 6:3. Джоковичу нужна была одна победа на US Open, чтобы снова возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.

До начала турнира первую строчку занимал 20-летний Карлос Алькарас. Джокович располагался на втором месте с разницей в 20 очков. Алькарас на данный момент защищает титул и не может набрать большее количество очков.

Джокович является рекордсменом по количеству недель на вершине мирового рейтинга, он впервые возглавил его 4 июля 2011 года. Также Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, на его счету 23 титула.

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