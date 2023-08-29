Джокович станет первым в мировом рейтинге после US Open
Новак Джокович гарантированно станет первой ракеткой мира по окончании Открытого чемпионата США.
Новак Джокович гарантированно станет первой ракеткой мира по окончании Открытого чемпионата США.
Сербский теннисист одержал победу над французом Александром Мюллером в первом круге турнира со счетом 6:0, 6:2, 6:3. Джоковичу нужна была одна победа на US Open, чтобы снова возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.
До начала турнира первую строчку занимал 20-летний Карлос Алькарас. Джокович располагался на втором месте с разницей в 20 очков. Алькарас на данный момент защищает титул и не может набрать большее количество очков.
Джокович является рекордсменом по количеству недель на вершине мирового рейтинга, он впервые возглавил его 4 июля 2011 года. Также Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, на его счету 23 титула.