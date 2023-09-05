Дарья Касаткина в ⅛ финала US Open уступила Арине Соболенко
Дарья Касаткина была последней представительницей России на Открытом чемпионате США по теннису среди женщин-одиночниц.
Дарья Касаткина была последней представительницей России на Открытом чемпионате США по теннису среди женщин-одиночниц.
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Теннисистка из Беларуси победила в двух сетах со счетом 6:1, 6:3.
Следующей соперницей Соболенко станет Чжэн Циньвэнь, которая в ⅛ финала обыграла одну из претенденток на победу в США — Онс Жабер из Туниса. Пятая ракетка мира уступила китаянке со счетом 2:6, 4:6.
После того, как в ⅛ финала первая ракетка мира Ига Свентек уступила Елене Остапенко из Латвии, Арина Соболенко впервые возглавит женский рейтинг WTA.