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10:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Определился соперник Новака Джоковича в полуфинале US Open

Бен Шелтон из США в четырехсетовом поединке победил своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо.

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Источник: Reuters

Четвертьфинальный матч завершился со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2 в пользу Шелтона.

20-летний Бен Шелтон занимает 47-ю строчку рейтинга ATP и не был посеян на Открытом чемпионате США. Выход в полуфинал турнира Большого шлема — наивысшее достижение в его карьере.

25-летний Фрэнсис Тиафо — десятая ракетка мира. Тиафо уже ранее доходил до полуфинала US Open, но в этот раз уступил своему более молодому соотечественнику.

Таким образом, Бен Шелтон в полуфинале турнира встретится с Новаком Джоковичем, который ранее обыграл еще одного американца — Тейлора Фритца.

6 сентября состоятся еще два четвертьфинала Открытого чемпионата США по теннису. В полуфинале турнира точно сыграет российский теннисист, так как в одном из матчей ¼ финала сразятся Даниил Медведев и Андрей Рублев.

В другом четвертьфинале состоится противостояние первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса и Александра Зверева из Германии.

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