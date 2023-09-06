Определился соперник Новака Джоковича в полуфинале US Open

Четвертьфинальный матч завершился со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2 в пользу Шелтона.

20-летний Бен Шелтон занимает 47-ю строчку рейтинга ATP и не был посеян на Открытом чемпионате США. Выход в полуфинал турнира Большого шлема — наивысшее достижение в его карьере.

25-летний Фрэнсис Тиафо — десятая ракетка мира. Тиафо уже ранее доходил до полуфинала US Open, но в этот раз уступил своему более молодому соотечественнику.

Таким образом, Бен Шелтон в полуфинале турнира встретится с Новаком Джоковичем, который ранее обыграл еще одного американца — Тейлора Фритца.

6 сентября состоятся еще два четвертьфинала Открытого чемпионата США по теннису. В полуфинале турнира точно сыграет российский теннисист, так как в одном из матчей ¼ финала сразятся Даниил Медведев и Андрей Рублев.