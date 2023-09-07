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09:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Соболенко узнала свою соперницу по полуфиналу US Open

Американская теннисистка Мэдисон Киз обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову (6:1, 6:4) в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open).

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Источник: AP 2023

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. 28-летняя американка допустила всего три двойные ошибки, совершила четыре эйса и реализовала три брейк-поинта.

В полуфинале US Open Киз сыграет белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая после турнира впервые станет первой ракеткой мира. Матч состоится в ночь с 7 на 8 сентября. Финал US Open состоится в воскресенье, 10 сентября.

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