Соболенко узнала свою соперницу по полуфиналу US Open

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. 28-летняя американка допустила всего три двойные ошибки, совершила четыре эйса и реализовала три брейк-поинта.

В полуфинале US Open Киз сыграет белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая после турнира впервые станет первой ракеткой мира. Матч состоится в ночь с 7 на 8 сентября. Финал US Open состоится в воскресенье, 10 сентября.