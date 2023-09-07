Медведев узнал своего соперника по полуфиналу US Open
Первая ракетка мира Карлос Алькарас победил немецкого теннисиста Александра Зверева (6:3, 6:2, 6:4) в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open).
Первая ракетка мира Карлос Алькарас победил немецкого теннисиста Александра Зверева (6:3, 6:2, 6:4) в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open).
Матч продлился два с половиной часа. 20-летний испанец не испытал особых проблем в матче со Зверевым и ни разу не потерял очки на своей подаче, реализовав все четыре брейк-пойнта.
Благодаря этой победе Алькарас вышел в полуфинал US Open, где сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым. В этом году Медведев дважды встречался с испанцем, не сумев зацепить у него ни одного сета. Матч пройдет в пятницу, 8 сентября. Финал US Open состоится в воскресенье, 10 сентября.
Алькарас является действующим победителем US Open и чемпионом «Уимблдона» — предыдущего турнира «Большого Шлема».