Медведев узнал своего соперника по полуфиналу US Open

Матч продлился два с половиной часа. 20-летний испанец не испытал особых проблем в матче со Зверевым и ни разу не потерял очки на своей подаче, реализовав все четыре брейк-пойнта.

Благодаря этой победе Алькарас вышел в полуфинал US Open, где сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым. В этом году Медведев дважды встречался с испанцем, не сумев зацепить у него ни одного сета. Матч пройдет в пятницу, 8 сентября. Финал US Open состоится в воскресенье, 10 сентября.