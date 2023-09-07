Рублев прокомментировал поражение от Медведева в четвертьфинале US Open
Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от соотечественника Даниила Медведева (4:6, 3:6, 4:6) в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open).
Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от соотечественника Даниила Медведева (4:6, 3:6, 4:6) в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open).
Рублев проиграл первой ракетке России в семи из девяти очных встреч.
«Сегодня я чувствую, что у меня было много шансов. Просто в те моменты он был лучше, или он лучше подавал, или он играл лучше, а я был противоположностью. Или я не сделал первую подачу и играл со второй и все в таком духе. И на этом уровне эти вещи также очень важны, например, я помню, несколько раз я подходил к сетке и не мог нанести удар, и у меня не было действительно сильного удара с лёта. Эти вещи важны, и мне нужно их улучшить», — сказал Рублев после матча.
Рублев в очередной раз не смог выйти в полуфинал турнира «Большого Шлема», проиграв все девять четвертьфинальных матчей, в том числе четыре на US Open.
В полуфинале US Open Медведев сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Матч пройдет в пятницу, 8 сентября. Финал US Open состоится в воскресенье, 10 сентября.