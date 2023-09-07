Стало известно, когда Наоми Осака возобновит карьеру

Осака надеется начать свое возвращение с начала следующего сезона в Австралии и говорит, что планирует играть больше турниров по мере возвращения в игру.

«Это определенно будет намного больше турниров, чем я играла раньше. Наверно, некоторые люди будут довольны этим. Думаю, это потому, что я не знаю, как пройдет для меня начало года. Я не знаю уровня игры и думаю, что мне нужно расслабиться. Так что, по крайней мере, я настроюсь на очень хорошее завершение года», — приводит слова Осаки сайт WTA со ссылкой на ESPN.