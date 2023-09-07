Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Автомобилист
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Казахстан
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Литва
Черногория
Футбол. Сборные
19:00
Египет (олимп.)
Россия
Футбол. Сборные
19:00
Болгария
Иран
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо
Металлург
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Иордания
Футбол. Сборные
21:30
Австрия
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Франция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Нидерланды
Греция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Чехия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сербия
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
21:45
Уэльс
Южная Корея
Все события
Фоторепортажи
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
23Невероятная победа «Спартака» со счетом 5:4
12:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, когда Наоми Осака возобновит карьеру

Экс-первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака подтвердила, что возобновит карьеру в 2024 году.

Наверх
Источник: Reuters

В январе Осака заявила, что пропустит текущий сезон из-за беременности. В июле 25-летняя теннисистка родила дочь.

Осака надеется начать свое возвращение с начала следующего сезона в Австралии и говорит, что планирует играть больше турниров по мере возвращения в игру.

«Это определенно будет намного больше турниров, чем я играла раньше. Наверно, некоторые люди будут довольны этим. Думаю, это потому, что я не знаю, как пройдет для меня начало года. Я не знаю уровня игры и думаю, что мне нужно расслабиться. Так что, по крайней мере, я настроюсь на очень хорошее завершение года», — приводит слова Осаки сайт WTA со ссылкой на ESPN.

На счету бывшей первой ракетки мира Осаки по две победы на Открытом чемпионате Австралии в 2019 и 2021 году и на Открытом чемпионате США в 2018 и 2020 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Биться о грифы: вернет ли фитнес-клуб деньги за абонемент в случае травмы
Стало известно, когда Наоми Осака возобновит карьеру
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь