Арина Соболенко вышла в финал US Open
25-летняя теннисистка из Беларуси смогла пробиться в финал, несмотря на поражение в первом сете со счетом 0:6.
25-летняя теннисистка из Беларуси смогла пробиться в финал, несмотря на поражение в первом сете со счетом 0:6.
Арина Соболенко в полуфинале обыграла представительницу США Мэдисон Кис со счетом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).
Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Кис очень сильно начала поединок, тогда как у Арины поначалу совсем ничего не получалось. Итогом сета стал удручающий счет 6:0 в пользу американки. Однако неудачный старт не обескуражил спортсменку из Минска. Арине удалось собраться и выровнять игру. Во втором и третьем сете была напряженная борьба, приводившая к необходимости провести тай-брейк. В концовке обоих сетов Арина была точнее соперников и одержала закономерную победу.
В финальном матче. который состоится состоится 9 сентября, Соболенко встретится с еще одной теннисисткой из США — Коко Гауфф. 19-летняя американка на стадии полуфинала обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову.
На следующей неделе Арина Соболенко впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира. Это стало ясно после неожиданного поражения в ⅛ финала лидера рейтинга WTA Иги Свентек из Польши.