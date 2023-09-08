Арина Соболенко вышла в финал US Open

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Кис очень сильно начала поединок, тогда как у Арины поначалу совсем ничего не получалось. Итогом сета стал удручающий счет 6:0 в пользу американки. Однако неудачный старт не обескуражил спортсменку из Минска. Арине удалось собраться и выровнять игру. Во втором и третьем сете была напряженная борьба, приводившая к необходимости провести тай-брейк. В концовке обоих сетов Арина была точнее соперников и одержала закономерную победу.