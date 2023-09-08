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09:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Арина Соболенко вышла в финал US Open

25-летняя теннисистка из Беларуси смогла пробиться в финал, несмотря на поражение в первом сете со счетом 0:6.

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Источник: Reuters

Арина Соболенко в полуфинале обыграла представительницу США Мэдисон Кис со счетом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Кис очень сильно начала поединок, тогда как у Арины поначалу совсем ничего не получалось. Итогом сета стал удручающий счет 6:0 в пользу американки. Однако неудачный старт не обескуражил спортсменку из Минска. Арине удалось собраться и выровнять игру. Во втором и третьем сете была напряженная борьба, приводившая к необходимости провести тай-брейк. В концовке обоих сетов Арина была точнее соперников и одержала закономерную победу.

В финальном матче. который состоится состоится 9 сентября, Соболенко встретится с еще одной теннисисткой из США — Коко Гауфф. 19-летняя американка на стадии полуфинала обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову.

На следующей неделе Арина Соболенко впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира. Это стало ясно после неожиданного поражения в ⅛ финала лидера рейтинга WTA Иги Свентек из Польши.

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