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10:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Соболенко: Думала, тай-брейк до 7 очков. Спасибо команде, что напомнили, что играем до 10

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы над американкой Мэдисон Киз в полуфинале Открытого чемпионата США рассказала, как ошиблась во время решающего тай-брейка.

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Источник: Reuters

Соболенко начала праздновать победу при счете 7:3, забыв, что тай-брейк в третьем сете на турнирах «Большого шлема» играется до 10 очков.

"Я думала, что тай-брейк до семи. Не знаю, полный бардак. Безумие. Спасибо команде, что напомнили, что играем до 10. Я рада, что после этой реакции смогла сосредоточиться и довести матч до конца. Все могло пойти иначе.

Мэдисон играла невероятно, на другом уровне. Я не знаю как, но мне удалось изменить ход матча и выиграть. Выйти в финал US Open для меня очень ценно", — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Арина Соболенко сыграет в финале против 19-летней американки Коко Гауфф.

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