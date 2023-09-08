Соболенко: Думала, тай-брейк до 7 очков. Спасибо команде, что напомнили, что играем до 10

Соболенко начала праздновать победу при счете 7:3, забыв, что тай-брейк в третьем сете на турнирах «Большого шлема» играется до 10 очков.

"Я думала, что тай-брейк до семи. Не знаю, полный бардак. Безумие. Спасибо команде, что напомнили, что играем до 10. Я рада, что после этой реакции смогла сосредоточиться и довести матч до конца. Все могло пойти иначе.

Мэдисон играла невероятно, на другом уровне. Я не знаю как, но мне удалось изменить ход матча и выиграть. Выйти в финал US Open для меня очень ценно", — сказала Соболенко на пресс-конференции.