Экоактивист приклеил себя к полу и чуть не сорвал полуфинальный матч US Open

Инцидент произошел в начале второго сета. Несколько протестующих были одеты в футболки с надписью, призывающей положить конец эре ископаемого топлива. Двоих активистов вывели с трибун в течение нескольких минут, но один из них приклеил свои ноги к бетонной поверхности. Чтобы вывести его, потребовалось чуть больше времени.