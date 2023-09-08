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12:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Экоактивист приклеил себя к полу и чуть не сорвал полуфинальный матч US Open

Полуфинальный матч на открытом чемпионате США между американской Коко Гауфф и чешкой Каролиной Муховой был прерван почти на час из протеста экоактивистов.

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Источник: AP 2023
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Инцидент произошел в начале второго сета. Несколько протестующих были одеты в футболки с надписью, призывающей положить конец эре ископаемого топлива. Двоих активистов вывели с трибун в течение нескольких минут, но один из них приклеил свои ноги к бетонной поверхности. Чтобы вывести его, потребовалось чуть больше времени.

19-летняя Гауфф обыграла Мухову в двух сетах. Она стала самой молодой финалисткой Открытого чемпионата США со времен Серены Уильямс в 1999 году. В решающем матче ее соперницей станет белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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