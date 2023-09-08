Экоактивист приклеил себя к полу и чуть не сорвал полуфинальный матч US Open
Полуфинальный матч на открытом чемпионате США между американской Коко Гауфф и чешкой Каролиной Муховой был прерван почти на час из протеста экоактивистов.
Полуфинальный матч на открытом чемпионате США между американской Коко Гауфф и чешкой Каролиной Муховой был прерван почти на час из протеста экоактивистов.
Инцидент произошел в начале второго сета. Несколько протестующих были одеты в футболки с надписью, призывающей положить конец эре ископаемого топлива. Двоих активистов вывели с трибун в течение нескольких минут, но один из них приклеил свои ноги к бетонной поверхности. Чтобы вывести его, потребовалось чуть больше времени.
19-летняя Гауфф обыграла Мухову в двух сетах. Она стала самой молодой финалисткой Открытого чемпионата США со времен Серены Уильямс в 1999 году. В решающем матче ее соперницей станет белорусская теннисистка Арина Соболенко.