Джокович не сдержал слез на чествовании в Белграде
Новака Джоковича и сборную Сербии по баскетболу на родине встретила многотысячная толпа.
Новака Джоковича и сборную Сербии по баскетболу на родине встретила многотысячная толпа.
Новак расчувствовался от скандирования болельщками его имени и не смог сдержать слез.
Джокович победил на US Open, завоевав 24-й титул Турнира Большого шлема и установив рекорд по числу завоеванных титулов на турнирах Большого шлема в Открытую эру.
Баскетболисты завоевали серебро ЧМ, обыграв в полуфинале сборную Канады, но уступив в финале немцам.
В общей сложности на площадь в Белграде пришли около 50 тысяч человек.