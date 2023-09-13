Джокович не сдержал слез на чествовании в Белграде

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&autoplay=1&id=456239379" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новак расчувствовался от скандирования болельщками его имени и не смог сдержать слез.

Джокович победил на US Open, завоевав 24-й титул Турнира Большого шлема и установив рекорд по числу завоеванных титулов на турнирах Большого шлема в Открытую эру.

Баскетболисты завоевали серебро ЧМ, обыграв в полуфинале сборную Канады, но уступив в финале немцам.