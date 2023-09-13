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12:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович не сдержал слез на чествовании в Белграде

Новака Джоковича и сборную Сербии по баскетболу на родине встретила многотысячная толпа.

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Новак расчувствовался от скандирования болельщками его имени и не смог сдержать слез.

Джокович победил на US Open, завоевав 24-й титул Турнира Большого шлема и установив рекорд по числу завоеванных титулов на турнирах Большого шлема в Открытую эру.

Баскетболисты завоевали серебро ЧМ, обыграв в полуфинале сборную Канады, но уступив в финале немцам.

В общей сложности на площадь в Белграде пришли около 50 тысяч человек.

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