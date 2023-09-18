Сборная России опустилась на 69-е место в рейтинге Кубка Дэвиса

Топ-10 рейтинга Кубка Дэвиса:
1. Канада — 534.38 очков;
2. Испания — 463.75;
3. Австралия — 458;
4. Хорватия — 436;
5 (+2). Великобритания — 432.5;
6. Италия — 427.63;
7 (+1). Сербия — 419.38;
8 (-3). Германия — 419;
9. Нидерланды — 405.44;
10 (+3). Чехия — 390.38;
Ранее в плей-офф Кубка Дэвиса — 2023 пробились сборные Италии, Финляндии, Сербии, Австралии, Чехии, Нидерландов, Канады и Великобритании. В 2022 году победу на турнире одержала сборная Канады, в состав которой входили Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов, Вашек Поспишил, Алексис Галарно и Габриэль Диалло.
Сборная России выиграла Кубок Дэвиса в 2002, 2006 и 2021 году.