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17:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России опустилась на 69-е место в рейтинге Кубка Дэвиса

На официальном сайте опубликован обновленный рейтинг Кубка Дэвиса. Его по-прежнему возглавляет сборная Канады, а сборная России, не выступающая с марта 2022 года, опустилась на пять позиций и теперь занимает 69-ю строчку.

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Источник: AP 2023

Топ-10 рейтинга Кубка Дэвиса:

1. Канада — 534.38 очков;
2. Испания — 463.75;
3. Австралия — 458;
4. Хорватия — 436;
5 (+2). Великобритания — 432.5;
6. Италия — 427.63;
7 (+1). Сербия — 419.38;
8 (-3). Германия — 419;
9. Нидерланды — 405.44;
10 (+3). Чехия — 390.38;

Ранее в плей-офф Кубка Дэвиса — 2023 пробились сборные Италии, Финляндии, Сербии, Австралии, Чехии, Нидерландов, Канады и Великобритании. В 2022 году победу на турнире одержала сборная Канады, в состав которой входили Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов, Вашек Поспишил, Алексис Галарно и Габриэль Диалло.

Сборная России выиграла Кубок Дэвиса в 2002, 2006 и 2021 году.

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 Сборная России опустилась на 69-е место в рейтинге Кубка Дэвиса
Федор Емельяненко
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