Елена Рыбакина снялась с турнира в Токио
Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, снялась с турнира категории WTA-500 в Токио.
Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, снялась с турнира категории WTA-500 в Токио.
В первом круге 24-летняя Рыбакина, посеянная под третьим номером, должна была встретиться с чешкой Линдой Носковой. Матч планировался на 26 сентября. Теперь Носкова сыграет с японкой Химено Сакацуме.
«Мне очень жаль, что в этом году я вынуждена отказаться от участия в турнире в Токио. Я очень хотела принять участие в этом турнире, и мне очень нравится этот город. Я должна уделять первостепенное внимание своему здоровью и физической форме, и мне нужно время, чтобы прийти в себя на 100 процентов», — приводит слова Рыбакиной Relevant Tennis в одной из соцсетей.
Ранее Рыбакина пожаловалась на изменение правил WTA в последний момент, в связи с чем спортсменка не получила прямой выход во второй круг как топ-сеяная.
Елена Рыбакина уже квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, который пройдет с 29 октября по 5 ноября в мексиканском Канкуне. На данный момент спортсменка занимает пятое место в мировом рейтинге.