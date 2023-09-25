Елена Рыбакина снялась с турнира в Токио

«Мне очень жаль, что в этом году я вынуждена отказаться от участия в турнире в Токио. Я очень хотела принять участие в этом турнире, и мне очень нравится этот город. Я должна уделять первостепенное внимание своему здоровью и физической форме, и мне нужно время, чтобы прийти в себя на 100 процентов», — приводит слова Рыбакиной Relevant Tennis в одной из соцсетей.