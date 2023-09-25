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13:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Елена Рыбакина снялась с турнира в Токио

Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, снялась с турнира категории WTA-500 в Токио.

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Источник: Reuters

В первом круге 24-летняя Рыбакина, посеянная под третьим номером, должна была встретиться с чешкой Линдой Носковой. Матч планировался на 26 сентября. Теперь Носкова сыграет с японкой Химено Сакацуме.

«Мне очень жаль, что в этом году я вынуждена отказаться от участия в турнире в Токио. Я очень хотела принять участие в этом турнире, и мне очень нравится этот город. Я должна уделять первостепенное внимание своему здоровью и физической форме, и мне нужно время, чтобы прийти в себя на 100 процентов», — приводит слова Рыбакиной Relevant Tennis в одной из соцсетей.

Ранее Рыбакина пожаловалась на изменение правил WTA в последний момент, в связи с чем спортсменка не получила прямой выход во второй круг как топ-сеяная.

Елена Рыбакина уже квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, который пройдет с 29 октября по 5 ноября в мексиканском Канкуне. На данный момент спортсменка занимает пятое место в мировом рейтинге.

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