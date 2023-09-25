Хачанов впервые за 20 месяцев сыграет в финале теннисного турнира

В полуфинальном матче посеянный под первым номером Хачанов со счетом 7:5, 6:4 обыграл 33-ю ракетку мира, представителя США Себастьяна Корду. Теннисисты провели на корте 1 час и 50 минут.

Хачанов после четвертьфинала Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» из-за травмы не играл до US Open, там он уступил в первом же матче. Россиянин не побеждал на турнирах с 2018 года, а в финалах не играл с января прошлого года. Сейчас Карен занимает 15-ю строчку в мировом рейтинге.