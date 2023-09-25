Хачанов впервые за 20 месяцев сыграет в финале теннисного турнира
Российский теннисист Карен Хачанов стал финалистом турнира категории АТР-250 в китайском Чжухае с призовым фондом почти $1 млн.
Российский теннисист Карен Хачанов стал финалистом турнира категории АТР-250 в китайском Чжухае с призовым фондом почти $1 млн.
В полуфинальном матче посеянный под первым номером Хачанов со счетом 7:5, 6:4 обыграл 33-ю ракетку мира, представителя США Себастьяна Корду. Теннисисты провели на корте 1 час и 50 минут.
Хачанов после четвертьфинала Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» из-за травмы не играл до US Open, там он уступил в первом же матче. Россиянин не побеждал на турнирах с 2018 года, а в финалах не играл с января прошлого года. Сейчас Карен занимает 15-ю строчку в мировом рейтинге.
Соперник Хачанова определится в матче между россиянином Асланом Карацевым и японцем Есихито Нисиокой.
Победитель турнира в Чжухае получит 250 рейтинговых очков и около $150 тыс. призовых.