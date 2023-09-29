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12:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

19-летняя россиянка сыграет в финале турнире WTA-250 в китайском Нинбо.

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Источник: AP 2023

В полуфинале 85-я ракетка мира Диана Шнайдер одержала победу над чешской спортсменкой Линдой Фрухвиртовой (117-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу россиянки.

Вторая финалистка определится в матче Онс Жабер (Тунис) — Надя Подороска (Аргентина).

Ранее в Нинбо Шнайдер обыграла двукратную чемпионку Уимблдона и 14-ю ракетку мира Петру Квитову из Чехии.

Пока все главные победы в карьере Шнайдер добыты на юниорском уровне. Россиянка является победительницей трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде — Уимблдона (2021), Открытого чемпионата Австралии (2022) и Открытого чемпионата США (2022).

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