Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в финал турнира WTA
19-летняя россиянка сыграет в финале турнире WTA-250 в китайском Нинбо.
19-летняя россиянка сыграет в финале турнире WTA-250 в китайском Нинбо.
В полуфинале 85-я ракетка мира Диана Шнайдер одержала победу над чешской спортсменкой Линдой Фрухвиртовой (117-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу россиянки.
Вторая финалистка определится в матче Онс Жабер (Тунис) — Надя Подороска (Аргентина).
Ранее в Нинбо Шнайдер обыграла двукратную чемпионку Уимблдона и 14-ю ракетку мира Петру Квитову из Чехии.
Пока все главные победы в карьере Шнайдер добыты на юниорском уровне. Россиянка является победительницей трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде — Уимблдона (2021), Открытого чемпионата Австралии (2022) и Открытого чемпионата США (2022).