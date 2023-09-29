Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

В полуфинале 85-я ракетка мира Диана Шнайдер одержала победу над чешской спортсменкой Линдой Фрухвиртовой (117-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу россиянки.

Вторая финалистка определится в матче Онс Жабер (Тунис) — Надя Подороска (Аргентина).

Ранее в Нинбо Шнайдер обыграла двукратную чемпионку Уимблдона и 14-ю ракетку мира Петру Квитову из Чехии.