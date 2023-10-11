Надаль сыграет на Australian Open в 2024 году

Ранее Надаль перенес артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. Последний раз теннисист выходил на корт в январе, тогда он из-за проблем с мышцами поясницы он уступил во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Надаль не исключает, что 2024 год станет последним в его карьере. В октябре стало известно, что спортсмен вернулся к тренировкам на корте после операции.

«Рафа вернется в Мельбурне. Он не играл большую часть года, и я разговаривал с ним в последние дни. Он подтвердил, что вернется в следующем году, чему мы очень рады. Это потрясающе», — приводит слова Тайли Daily Mail.

Открытый чемпионат Австралии, первый в сезоне турнир «Большого шлема», пройдет с 14 по 28 января.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», рекордные 14 раз он побеждал на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос».