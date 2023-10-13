Рублев вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Рублева. Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. В полуфинале россиянин сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Между двумя четвертьфиналами в пятницу прошла торжественная церемония в честь 20-кратного победителя турниров Большого шлема швейцарца Роджера Федерера, завершившего карьеру в 2022 году. Сам спортсмен прибыл в Шанхай и принял участие в мероприятии, а потом остался посмотреть матч российского теннисиста с французом.

25-летний Рублев занимает пятую строчку в мировом рейтинге. На его счету 14 титулов ATP, два из которых он завоевал в текущем сезоне.