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18:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Рублев вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Уго Умбера в матче четвертьфинала турнира серии «Мастерс» в Шанхае.

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Источник: AFP 2023

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Рублева. Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. В полуфинале россиянин сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Между двумя четвертьфиналами в пятницу прошла торжественная церемония в честь 20-кратного победителя турниров Большого шлема швейцарца Роджера Федерера, завершившего карьеру в 2022 году. Сам спортсмен прибыл в Шанхай и принял участие в мероприятии, а потом остался посмотреть матч российского теннисиста с французом.

25-летний Рублев занимает пятую строчку в мировом рейтинге. На его счету 14 титулов ATP, два из которых он завоевал в текущем сезоне.

Турнир в Шанхае завершится 15 октября, его призовой фонд составляет $8,8 млн.

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