Андрей Рублев вернулся в топ-5 лучших теннисистов мира

На минувшей неделе 25-летний россиянин дошел до финала «Мастерса» в Шанхае, где уступил поляку Хуберту Хуркачу (3:6, 6:3, 6:7). Тем не менее, этот результат позволил Рублеву подняться на две строчки в обновленном рейтинге АТР и обойти грека Стефаноса Циципаса и датчанина Хольгера Руне.