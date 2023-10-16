Андрей Рублев вернулся в топ-5 лучших теннисистов мира
Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает официальный сайт организации.
Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает официальный сайт организации.
На минувшей неделе 25-летний россиянин дошел до финала «Мастерса» в Шанхае, где уступил поляку Хуберту Хуркачу (3:6, 6:3, 6:7). Тем не менее, этот результат позволил Рублеву подняться на две строчки в обновленном рейтинге АТР и обойти грека Стефаноса Циципаса и датчанина Хольгера Руне.
Таким образом Рублев повторил свой наилучший результат в карьере в рейтинге АТР. Впервые россиянин поднялся на пятую строчку рейтинга в сентябре 2021 года.
Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, занимающий третью строчку мирового рейтинга. Карен Хачанов в обновленном рейтинге потерял одну позицию и опустился на 15-ю строчку. Наибольший взлет в топ-100 рейтинга среди россиян показал Роман Сафиуллин, который поднялся с 50-й строчки на 42-ю.
Рейтинг АТР:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 045 очков;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805;
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7355;
4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5000;
5 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4765;
6 (5). Хольгер Руне (Дания) — 4605;
7 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4360;
8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 4605;
9 (10). Александр Зверев (Германия) — 3460;
10 (8). Тейлор Фриц (США) — 3410;
15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2340…
42 (50). Роман Сафиуллин (Россия) — 1007…
50 (52). Аслан Карацев (Россия) — 933…
84 (84). Александр Шевченко (Россия) — 699…